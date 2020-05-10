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6:36   10 Мая 2020
Общество

Минобороны РФ продемонстрировало архивные фото полководцев СССР

Минобороны РФ продемонстрировало архивные фото полководцев СССР

Архивные фотографии советских полководцев, которые были сняты в 1945 году, опубликовало Минобороны России.

Снимки были сделаны в период завершения Великой Отечественной войны. На фотографиях запечатлены мгновения напряженной подготовки к финальной схватке с врагом и минуты триумфа победителей, передает ФАН.

В проект "Полководцы Победы: весна 1945 года" вошли архивные фотографии маршала Георгия Жукова, военачальников Михаила Малинина, Константина Вершинина, Амазаспа Бабаджаняна, Николая Антипенко, Василия Соколовского, Василия Чуйкова, Александра Покрышкина, а также других военных. Многие снимки из личных и семейных архивов опубликованы в первый раз, отметили в ведомстве. 

Ранее Минобороны РФ рассекретило документы о взятии Берлина войсками СССР. Целью обнародования документов является противодействие фальсификации истории Второй мировой войны, заявили в министерстве.

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Автор: Илья Романович
#вов #ссср #фотографии

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