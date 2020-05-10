Режим самоизоляции в России спровоцировал вспышку продаж спорттоваров

Объем продаж спортивных товаров в стране вырос на 133% по сравнению с прошлым годом. В условиях режима домашней самоизоляции россияне занялись спортом.

Продажи спорттоваров за последние несколько месяцев выросли почти вдвое, сообщает РИА Новости. Эксперты сравнили данные более чем 900 тысяч касс по всей стране и выяснили, что средний чек покупки спортинвентаря составил 4929 рублей, что на 74% выше, чем в прошлом году. Объем продаж вырос на 133%, число покупок увеличилось на 34%.

Заинтересованность россиян электротоварами снизилась на 28%, средняя стоимость покупки составляет 6698 рублей. Об этом сообщает крупнейший в РФ оператор фискальных данных "Платформа ОФД".