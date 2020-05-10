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5:50   10 Мая 2020
Общество

Facebook заблокировал аккаунт российского журналиста за пост со Знаменем Победы

Facebook заблокировал аккаунт российского журналиста за пост со Знаменем Победы

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова на три дня за публикацию изображения со Знаменем Победы над Рейхстагом. Об этом рассказал сам журналист.

Свиридов выразил непонимание действий соцсети, передает Федеральное агентство новостей.

"Что, разве Facebook не знает, что Советский союз является победителем во Второй мировой войне? Или, может быть, Facebook сомневается, что советские солдаты водрузили Знамя Победы в Берлине над Рейхстагом?", — негодует Свиридов.

Такие действия социальной сети являются "обыкновенным фашизмом", считает журналист. Пользователи России, столкнувшиеся с блокировкой из-за подобных вещей, должны обратиться в надзорные органы, заявил Свиридов. Также он посоветовал россиянам подать коллективный иск на Facebook за нарушение гражданских прав.

Представитель Facebook ранее сказал, что массовые блокировки постов с фотографией Знамени Победы вызваны технической ошибкой. Из-за пандемии коронавируса нового типа компании пришлось сократить модераторов, которые проверяют контент, теперь его отслеживают специальные алгоритмы.

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Автор: Илья Романович
#facebook #блокировка #знамя победы

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