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5:27   10 Мая 2020
Общество

Москвичи во время праздничного салюта в честь Дня Победы оставались в самоизоляции

Москвичи во время праздничного салюта в честь Дня Победы оставались в самоизоляции

Скопления людей не было зафиксировано в столице РФ на площадках, где запускали праздничный салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщают СМИ.

Пиротехнику запускали на площадке возле гостиницы "Космос", Новодевичьего монастыря и в других местах. Скоплений людей на улицах не было, сообщил корреспондент РИА Новости. Также не было граждан на Поклонной горе и у "Москва-Сити". Порядка 10-12 человек наблюдали салют с моста Богдана Хмельницкого. Сотрудники полиции дежурили на всех площадках.

Власти Москвы ранее приняли решение о переносе парада Победы из-за пандемии коронавируса нового типа. 9 мая жители столицы могли наблюдать за воздушным парадом и праздничным салютом.

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Автор: Юлия Яковлева
#салют #день победы #воздушный парад

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