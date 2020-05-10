Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минобороны РФ продемонстрировало архивные фото полководцев СССР

Минобороны РФ продемонстрировало архивные фото полководцев СССР

 Режим самоизоляции в России спровоцировал вспышку продаж спорттоваров

Режим самоизоляции в России спровоцировал вспышку продаж спорттоваров
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов и родов войск

Путин рассказал о планах по укреплению всех видов и родов войск

 Захарова возмущена игнорированием Белым домом роли СССР в победе над фашизмом

Захарова возмущена игнорированием Белым домом роли СССР в победе над фашизмом
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
Минобороны РФ продемонстрировало архивные фото полководцев СССР

Минобороны РФ продемонстрировало архивные фото полководцев СССР

 Режим самоизоляции в России спровоцировал вспышку продаж спорттоваров

Режим самоизоляции в России спровоцировал вспышку продаж спорттоваров
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов и родов войск

Путин рассказал о планах по укреплению всех видов и родов войск

 Захарова возмущена игнорированием Белым домом роли СССР в победе над фашизмом

Захарова возмущена игнорированием Белым домом роли СССР в победе над фашизмом
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
5:26   10 Мая 2020
Общество

Борис Джонсон обрадует британцев смягчением карантинных мер

Борис Джонсон обрадует британцев смягчением карантинных мер

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявит гражданам страны о смягчении карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Это должно произойти в воскресенье, 10 мая, сообщило издание The Sunday Times.

Глава британского правительства, как отмечает газета, разрешит с 11 мая заниматься спортом на улице более одного раза в неделю. Для этого потребуется соблюдать дистанцию в два метра между людьми. С 13 мая работу возобновят садовые рынки Великобритании. Они закрылись из-за коронавируса полтора месяца назад.

Джонсон, по сведениям The Sunday Times, обяжет прибывающих на территорию страны людей самоизолироваться на две недели. В случае нарушения режима самоизоляции будет полагаться штраф в размере тысячи фунтов стерлингов или депортация, если провинились иностранцы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#великобритания #джонсон #карантин #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...