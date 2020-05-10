Борис Джонсон обрадует британцев смягчением карантинных мер

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявит гражданам страны о смягчении карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Это должно произойти в воскресенье, 10 мая, сообщило издание The Sunday Times.

Глава британского правительства, как отмечает газета, разрешит с 11 мая заниматься спортом на улице более одного раза в неделю. Для этого потребуется соблюдать дистанцию в два метра между людьми. С 13 мая работу возобновят садовые рынки Великобритании. Они закрылись из-за коронавируса полтора месяца назад.

Джонсон, по сведениям The Sunday Times, обяжет прибывающих на территорию страны людей самоизолироваться на две недели. В случае нарушения режима самоизоляции будет полагаться штраф в размере тысячи фунтов стерлингов или депортация, если провинились иностранцы.