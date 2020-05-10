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4:54   10 Мая 2020
Политика

Путин рассказал о планах по укреплению всех видов и родов войск

Путин рассказал о планах по укреплению всех видов и родов войск

Российская Федерация продолжит развивать Вооруженные Силы и оснащать их самыми передовыми образцами оружия, заявил президент России Владимир Путин.

Намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой,  будут реализованы при любых обстоятельствах, указано в сообщении президента РФ на сайте Kremlin.ru.

Президент РФ поздравил выпускников академий Минобороны и военных вузов с Днем Победы и с завершением учебы. Он отметил, что офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества.

Легендарные традиции воинства России были и остаются источником силы нашей армии и духовной твердости, заявил российский лидер. Владимир Путин призвал офицеров преданно служить Родине и "держать равнение на поколение победителей".

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Автор: Василий Пименов
#путин #вооруженные силы #день победы

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