Путин рассказал о планах по укреплению всех видов и родов войск

Российская Федерация продолжит развивать Вооруженные Силы и оснащать их самыми передовыми образцами оружия, заявил президент России Владимир Путин.

Намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, будут реализованы при любых обстоятельствах, указано в сообщении президента РФ на сайте Kremlin.ru.

Президент РФ поздравил выпускников академий Минобороны и военных вузов с Днем Победы и с завершением учебы. Он отметил, что офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества.

Легендарные традиции воинства России были и остаются источником силы нашей армии и духовной твердости, заявил российский лидер. Владимир Путин призвал офицеров преданно служить Родине и "держать равнение на поколение победителей".