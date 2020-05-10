Экс-глава МИД ФРГ объяснил, почему важно помнить истинного освободителя Берлина

Солдаты Советского Союза являются истинными освободителями Германии от натиска нацисткой диктатуры. Экс-глава МИД ФРГ Герхарт Баум призвал помнить о подвиге солдат.

Немецкий политик напомнил, что окончательная капитуляция нацистской Германии стала возможна только после освобождения Берлина. Однако многие иностранные представители пытаются исказить данный факт в угоду собственными политическим интересам. Именно поэтому у молодого поколения может сложиться ложное восприятие истории. Этого нельзя допустить, заявил Баум в интервью Deutschlandfunk.

Собеседник СМИ отметил, что СССР ценой миллионов соотечественников победил в Великой Отечественной войне. Современное мышление должно строиться на почтении настоящих героев, а не искусственно созданных политиками. Аналогичное мнение ранее высказывал президент России Владимир Путин. По его словам, Москва должна любыми законными способами воспрепятстовать попыткам переписать историю.