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4:18   10 Мая 2020
Общество

Минобороны сообщило о вступлении свыше 12 тысяч лейтенантов в ряды ВС России

Минобороны сообщило о вступлении свыше 12 тысяч лейтенантов в ряды ВС России

Свыше 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России в скором времени пополнят ряды вооруженных сил страны. Об этом свидетельствует сообщение оборонного ведомства.

Выпускной для юных офицеров прошел в день 75-летия Победы. В ходе торжественного мероприятия 420 офицеров были удостоены золотых медалей по результатам учебы. Кроме того, порядка 260 девушек успешно закончили обучение в военном вузе. Как сообщают в ведомстве, на период процесса приема и ввода лейтенантов на военную службу за ними будет закреплен наставник. 

"Войска ждут пополнение. Ведется работа по подготовке к приему и вводу в строй молодых лейтенантов", — сказано в сообщении. 

Президент России Владимир Путин по случаю юбилея Дня Победы и окончания учебного года обратился к молодым офицерам с поздравлениями. Лидер государства отметил, что страна рассчитывает на своих военных. 

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Автор: Ирина Большунова
#путин #выпускники #вс россии

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