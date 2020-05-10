Минобороны сообщило о вступлении свыше 12 тысяч лейтенантов в ряды ВС России

Свыше 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России в скором времени пополнят ряды вооруженных сил страны. Об этом свидетельствует сообщение оборонного ведомства.

Выпускной для юных офицеров прошел в день 75-летия Победы. В ходе торжественного мероприятия 420 офицеров были удостоены золотых медалей по результатам учебы. Кроме того, порядка 260 девушек успешно закончили обучение в военном вузе. Как сообщают в ведомстве, на период процесса приема и ввода лейтенантов на военную службу за ними будет закреплен наставник.

"Войска ждут пополнение. Ведется работа по подготовке к приему и вводу в строй молодых лейтенантов", — сказано в сообщении.

Президент России Владимир Путин по случаю юбилея Дня Победы и окончания учебного года обратился к молодым офицерам с поздравлениями. Лидер государства отметил, что страна рассчитывает на своих военных.