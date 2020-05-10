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3:55   10 Мая 2020
Общество

Количество пациентов с COVID-19 в мире превысило 4 миллиона

Количество пациентов с COVID-19 в мире превысило 4 миллиона

Общее количество выявленных случаев коронавирусной инфекции по всему миру превысило показатель в четыре миллиона человек. Соответствующая информация обнародована на сайте университета Джонса Хопкинса.

Опубликованные подсчеты основаны на данных из федеральных и местных правительственных структур, а также на сведениях СМИ и других открытых источниках. С момента всплеска инфекции во всем мире зарегистрировано более 1,3 млн случаев выздоровления и еще свыше 277 тысяч жертв. 

Эпидемиологическая вспышка коронавируса зафиксирована в декабре прошлого года на территории китайского города Ухань в провинции Хубэй. Спустя несколько месяцев специалисты Всемирной организации здравоохранения объявили пандемию в связи с приобретенным характером распространения вируса. 

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Автор: Илья Романович
#пандемия #коронавирус

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