Количество пациентов с COVID-19 в мире превысило 4 миллиона

Общее количество выявленных случаев коронавирусной инфекции по всему миру превысило показатель в четыре миллиона человек. Соответствующая информация обнародована на сайте университета Джонса Хопкинса.

Опубликованные подсчеты основаны на данных из федеральных и местных правительственных структур, а также на сведениях СМИ и других открытых источниках. С момента всплеска инфекции во всем мире зарегистрировано более 1,3 млн случаев выздоровления и еще свыше 277 тысяч жертв.

Эпидемиологическая вспышка коронавируса зафиксирована в декабре прошлого года на территории китайского города Ухань в провинции Хубэй. Спустя несколько месяцев специалисты Всемирной организации здравоохранения объявили пандемию в связи с приобретенным характером распространения вируса.