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2:43   10 Мая 2020
Общество

Виртуальный "Бессмертный полк" в Канаде привлек внимание более 10 тысяч зрителей

Виртуальный "Бессмертный полк" в Канаде привлек внимание более 10 тысяч зрителей

Активисты русскоязычной общины Канады провели телемост, посвященный Дню Победы и онлайн-акцию "Бессмертный полк". Эти мероприятия привлекли внимание более 10 тыс. зрителей, заявила один из организаторов Алла Суворова.

Виртуальный "Бессмертный полк" и телемост транслировались на YouTube и в социальной сети Facebook. Суворова отметила, что онлайн-акции прошли успешно. Было получено огромное количество положительных отзывов. Зрители признались, что им удалось "прочувствовать атмосферу праздника". Информацией об этом поделился ТАСС.

Телемост вели несколько человек. Они устраивали викторины на знание истории ВОВ, выкладывали в эфир песни военных лет в исполнении активистов русскоязычной общины и поздравления ветеранов.

Организаторы виртуального "Бессмертного полка", как отметила Суворова, выразили надежду, что в следующем году удастся провести традиционное шествие. Она также считает полезным опыт проведения онлайн-мероприятий.

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Автор: Василий Пименов
#канада #бессмертный полк #9 мая

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