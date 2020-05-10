Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Петербурга приняли решение о продлении ограничительных мер

Власти Петербурга приняли решение о продлении ограничительных мер

 Самолет с россиянами прилетел в Санкт-Петербург из Испании

Самолет с россиянами прилетел в Санкт-Петербург из Испании
Захарова возмущена игнорированием Белым домом роли СССР в победе над фашизмом

Захарова возмущена игнорированием Белым домом роли СССР в победе над фашизмом

 Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
Власти Петербурга приняли решение о продлении ограничительных мер

Власти Петербурга приняли решение о продлении ограничительных мер

 Самолет с россиянами прилетел в Санкт-Петербург из Испании

Самолет с россиянами прилетел в Санкт-Петербург из Испании
Захарова возмущена игнорированием Белым домом роли СССР в победе над фашизмом

Захарова возмущена игнорированием Белым домом роли СССР в победе над фашизмом

 Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
2:00   10 Мая 2020
Политика

Захарова возмущена игнорированием Белым домом роли СССР в победе над фашизмом

Захарова возмущена игнорированием Белым домом роли СССР в победе над фашизмом

Заявление Белого дома об исключительном вкладе в победу над фашистами США и Великобритании противоречит недавним словам Дональда Трампа и Владимира Путина, посвященным знаменательной встрече на Эльбе, считает Мария Захарова.

Откровенное переписывание США истории и игнорирование роли СССР в победе над Вермахтом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова терпеть не намерена, сообщает Газета.RU. Дипломат напомнила о заявлении президентов США и России. Владимир Путин и Дональд Трамп рассказывали о примере сотрудничества двух стран, благодаря которому мир избавился от фашистских захватчиков. Белый дом открыто пренебрегает публичными высказываниями.

На официальной странице резиденции президента США в Instagram появилось видео, на котором Дональд Трамп возлагает цветы к мемориалу Второй мировой войны, с подписью "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#захарова #сша #вов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...