Власти Петербурга приняли решение о продлении ограничительных мер

Ограничительные меры, введенные в Петербурге из-за распространения коронавируса, будут продлены до конца весны. Соответствующее решение приняли власти города в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в мегаполисе.

Жители Петербурга с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах. Речь идет об объектах розничной торговли и транспорте. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук также придется использовать на улице. Ношение масок и перчаток по 11 мая включительно носит рекомендательный характер.

Продажа средств индивидуальной защиты будет производиться, в том числе, в вестибюлях станций метро. О дополнительных местах реализации масок и перчаток горожанам сообщат администрации районов.