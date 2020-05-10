Самолет с россиянами прилетел в Санкт-Петербург из Испании

Рейс со 126 россиянами прибыл в Санкт-Петербург из Испании. У всех пассажиров берут анализы и выдают предписание о 14-дневном режиме самоизоляции.

Спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" приземлился в аэропорту "Пулково" в 21:48 по московскому времени. Самолет прилетел из испанского города Аликанте, сообщает РИА Новости. На борту находилось 126 человек, среди них 15 детей. Большая часть пассажиров высадилась в Москве.

Медики прямо в самолете провели первичный осмотр. Кроме того, специалисты взяли анализы у всех пассажиров. Перед выходом из аэропорта россияне получили предписание о двухнедельной самоизоляции. Иногородние получили места в пансионате в Курортном районе.

Всего с начала апреля из других стран в Санкт-Петербург прибыли более 1800 человек.