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 Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

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0:55   10 Мая 2020
Общество

Московские медики сообщили о смерти 58 пациентов с коронавирусом за минувшие сутки

Московские медики сообщили о смерти 58 пациентов с коронавирусом за минувшие сутки

Общее число умерших пациентов с диагностированным коронавирусом достигло 1068 человек. Последние данные передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Специалисты сообщили о новых жертвах коронавирусной инфекции. За последние сутки в столице зафиксировано 58 смертей пациентов с диагностированным COVID-19. Общее число умерших достигло 1068 человек, сообщает оперштаб. Ряд пациентов имели сопутстсвующие заболевания. День назад в Москве скончались 54 человека.

За последние сутки на территории РФ выявили 10 817 случаев коронавируса. COVID-19 был зафиксирован в 84 регионах страны. Кроме того, более пяти тысяч человек полностью выздоровели за сутки.

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Автор: Илья Романович
#москва #коронавирус

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