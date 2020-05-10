Европа может открыть внешние границы с 15 июня

Внешние границы Европы могут быть открыты уже с 15 июня. Информация об этом содержится на официальном сайте Еврокомиссии.

В сообщении Еврокомиссии подчеркивается, что на границах необходимо обеспечить меры для снижения рисков распространения коронавируса из-за поездок в страны ЕС. Отмечено также, что сначала ограничения должны быть ослаблены внутри Евросоюза. Только после этого стоит открывать внешние границы стран Шенгенской зоны для туристических поездок.

Некоторые страны ЕС уже начали сообщать об открытии границ на двусторонней основе. Решения принимаются на основе сведений о количестве выявленных случаев коронавируса в соседних государствах.

Евросоюз "закрылся" от туристов из-за пандемии COVID-19. Серьезные вспышки заболевания были зафиксированы в Италии, Испании и Франции.