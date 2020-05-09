Правительство Москвы дало разъяснения об обязательном ношении масок и перчаток

Использование средств индивидуальной защиты, а именно защитных масок и перчаток, является обязательным для москвичей в случаях нахождения в общественном транспорте, на рабочем месте и торговых предприятиях.

Соответствующее заявление сделал начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков в беседе с корреспондентом РИА Новости. По его словам, за нарушение вышеперечисленных положений предусмотрена административная ответственность. Однако ношение маски и перчаток в иных местах столицы носит рекомендательный характер.

"В остальных общественных местах рекомендуется носить маски и перчатки с целью собственной безопасности...Это хорошая рекомендация, которую я советую поддерживать", — заявил специалист.

Собеседник агентства уточнил, что применение защитных средств соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, направленным на снижение динамики распространения коронавируса. Следуя данному предписанию рекомендательного характера локализация вспышки инфекции станет возможна намного быстрее, заключил Данчиков.