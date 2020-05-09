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СМИ рассказали, какие страны празднуют День Победы

СМИ рассказали, какие страны празднуют День Победы

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СМИ рассказали, какие страны празднуют День Победы

СМИ рассказали, какие страны празднуют День Победы

 Салютные залпы в честь юбилея Дня Победы запустили в Москве

Салютные залпы в честь юбилея Дня Победы запустили в Москве
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

 Пожар произошел в московской больнице для пациентов с COVID-19

Пожар произошел в московской больнице для пациентов с COVID-19
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

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 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
23:10   9 Мая 2020
Общество

СМИ рассказали, какие страны празднуют День Победы

СМИ рассказали, какие страны празднуют День Победы

День Победы является важным событием во многих странах мира, так как фашизм затронул и изменил жизни миллионов людей. Торжественные мероприятия по случаю освобождения от фашизма проходят по всему миру.

Жители Нидерландов ежегодно 5 мая празднуют "День освобождения", поскольку именно в этот день много лет назад генерал Чарльз Фоулкс договорился о капитуляции с командующим Вермахта Йоханнесом Бласковицем. Кроме того, 4 мая в Нидерландах проходит день памяти погибших в годы Второй мировой войны.

Франция тоже празднует победу над фашизмом, вспоминая прошедших войну родственников. Ежегодно 8 мая в стране проходит возложение цветов у Триумфальной арки в Париже, которое сопровождается выступлением президента.

Великобритания 8 мая проводит поминальную службу при участии членов королевской семьи. А уже 9 мая британских и российских ветеранов собирают на борту крейсера "Белфаст", где для них проводятся торжественные мероприятия, передает iReactor.

Китайские жители празднуют победу над фашизмом осенью. Они связывают праздник с датой капитуляции Японии и официальным днем окончания Второй мировой войны.

Большим событием День Победы считается в Израиле, где даже есть свой "Бессмертный полк". Также торжественные мероприятия по случаю победы над фашизмом проводятся в Италии и других странах.

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Автор: Илья Романович
#вов #день победы #9 мая

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