СМИ рассказали, какие страны празднуют День Победы

День Победы является важным событием во многих странах мира, так как фашизм затронул и изменил жизни миллионов людей. Торжественные мероприятия по случаю освобождения от фашизма проходят по всему миру.

Жители Нидерландов ежегодно 5 мая празднуют "День освобождения", поскольку именно в этот день много лет назад генерал Чарльз Фоулкс договорился о капитуляции с командующим Вермахта Йоханнесом Бласковицем. Кроме того, 4 мая в Нидерландах проходит день памяти погибших в годы Второй мировой войны.

Франция тоже празднует победу над фашизмом, вспоминая прошедших войну родственников. Ежегодно 8 мая в стране проходит возложение цветов у Триумфальной арки в Париже, которое сопровождается выступлением президента.

Великобритания 8 мая проводит поминальную службу при участии членов королевской семьи. А уже 9 мая британских и российских ветеранов собирают на борту крейсера "Белфаст", где для них проводятся торжественные мероприятия, передает iReactor.

Китайские жители празднуют победу над фашизмом осенью. Они связывают праздник с датой капитуляции Японии и официальным днем окончания Второй мировой войны.

Большим событием День Победы считается в Израиле, где даже есть свой "Бессмертный полк". Также торжественные мероприятия по случаю победы над фашизмом проводятся в Италии и других странах.