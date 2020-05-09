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 Салютные залпы в честь юбилея Дня Победы запустили в Москве

Салютные залпы в честь юбилея Дня Победы запустили в Москве
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

 Пожар произошел в московской больнице для пациентов с COVID-19

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22:19   9 Мая 2020
Общество

Салютные залпы в честь юбилея Дня Победы запустили в Москве

Салютные залпы в честь юбилея Дня Победы запустили в Москве

Праздничный салют в честь 75-летия Победы Советской армии в Великой Отечественной войне запустили в Москве. 70 артиллерийских установок дали залпы с 16 столичных площадок.

Большинство массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, были отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако на официальном сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что 9 мая в 22:00 по московскому времени состоится торжественный салют, передает РИА Новости.

Кроме того, началась всероссийская акция "Свет Победы". Каждый, кто хочет почтить память павших в Великой Отечественной войне, может подойти к окну и зажечь свечу или фонарик, как символ общей солидарности и благодарности героям.

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Автор: Кристина Мокроусова
#салют #день победы #9 мая

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