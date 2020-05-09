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Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

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21:38   9 Мая 2020
Политика

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций. Об этом сообщили украинские СМИ.

Радикалы прошли по аллее Славы с нацистской символикой СС "Галичина" и изображениями фашистских пособников, сообщает Федеральное агенство новостей. Несмотря на действие общественного карантина на территории Украины, демонстранты все же вышли на улицы. Кроме того, в акции принимали участие несовершеннолетние.

Украина всеми силами старается стереть из своей истории Советский союз и проводит политику декоммунизации. Основные мероприятия, посвященные Дню Победы, как и на Западе, проходят 8 мая, в День памяти и примирения.

 

 

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Автор: Ирина Большунова
#украина #радикалы #марш

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