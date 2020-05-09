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21:06   9 Мая 2020
Политика

Пожар произошел в московской больнице для пациентов с COVID-19

Пожар произошел в московской больнице для пациентов с COVID-19

Пожар произошел в московской инфекционной больнице, в которой находятся пациенты с коронавирусом.

МЧС Москвы сообщило, что в половину девятого вечера поступил сигнал о возгорании в больнице С. И. Спасокукоцкого. Пожарные уже прибыли на место происшествия, детали устанавливаются, сообщает РИА Новости.

Один из корпусов был переоборудован под отделение для пациентов с выявленным коронавирусом. Не исключено, что площадь пожара могла достигнуть и этой зоны.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #пожар #коронавирус

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