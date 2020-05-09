Пользователи Сети осудили Facebook за попытки помешать россиянам послушать речь Путина

Пользователи соцсети Facebook отметили, что трансляция выступления президента России Владимира Путина в День Победы была обозначена пометкой "графический контент и насилие".

Telegram-канал "Орда" отмечает, что подобное поведение соцсети намекает на то, что "75 лет назад фашизму хоть и сломали хребет, но окончательно не добили".

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает Facebook "американской контрой", которая проводит откровенную антироссийскую политику. Он полагает, что подобные инциденты являются эпизодами информационной войны.

Подобного мнения придерживается президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он уверен, что администрация социальной сети избрала русофобскую позицию. Блокировка фотографии "Знамя Победы над Рейхстагом" говорит о явном желании навредить России.