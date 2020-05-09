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Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

 Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

 Пожар произошел в московской больнице для пациентов с COVID-19

Пожар произошел в московской больнице для пациентов с COVID-19
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

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21:05   9 Мая 2020
Политика

Пользователи Сети осудили Facebook за попытки помешать россиянам послушать речь Путина

Пользователи Сети осудили Facebook за попытки помешать россиянам послушать речь Путина

Пользователи соцсети Facebook отметили, что трансляция выступления президента России Владимира Путина в День Победы была обозначена пометкой "графический контент и насилие".

Telegram-канал "Орда" отмечает, что подобное поведение соцсети намекает на то, что "75 лет назад фашизму хоть и сломали хребет, но окончательно не добили".

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает Facebook "американской контрой", которая проводит откровенную антироссийскую политику. Он полагает, что подобные инциденты являются эпизодами информационной войны.

Подобного мнения придерживается президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он уверен, что администрация социальной сети избрала русофобскую позицию. Блокировка фотографии "Знамя Победы над Рейхстагом" говорит о явном желании навредить России.

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Автор: Ирина Большунова
#facebook #блокировка #9 мая

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