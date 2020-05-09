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 Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

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21:04   9 Мая 2020
Политика

Шеремет заявил, что Украина не имеет ничего общего с Крымом

Шеремет заявил, что Украина не имеет ничего общего с Крымом

Украина сначала должна сохранить имеющиеся памятники Великой Отечественной войны, а потом открывать новые. Российский депутат Михаил Шеремет прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского по установке мемориального колокола в Крыму.

По словам парламентария, намерение Зеленского установить памятный мемориальный колокол на территории Крымского полуострова является настоящим кощунством, ведь Украина не имеет ничего общего с регионом. Нужно сначала существующие памятники сберечь, а потом новые устанавливать. 

Михаил Шеремет подчеркнул, что украинское руководство должно прекратить оспаривать принадлежность Крыма и наладить с Россией добрососедские взаимоотношения, пишет РИА ФАН.

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Автор: Василий Пименов
#украина #крым #зеленский

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