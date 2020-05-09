Шеремет заявил, что Украина не имеет ничего общего с Крымом

Украина сначала должна сохранить имеющиеся памятники Великой Отечественной войны, а потом открывать новые. Российский депутат Михаил Шеремет прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского по установке мемориального колокола в Крыму.

По словам парламентария, намерение Зеленского установить памятный мемориальный колокол на территории Крымского полуострова является настоящим кощунством, ведь Украина не имеет ничего общего с регионом. Нужно сначала существующие памятники сберечь, а потом новые устанавливать.

Михаил Шеремет подчеркнул, что украинское руководство должно прекратить оспаривать принадлежность Крыма и наладить с Россией добрососедские взаимоотношения, пишет РИА ФАН.