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 Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

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20:38   9 Мая 2020
Политика

Зеленский ждет от Саакашвили продуктивной работы на новой должности

Зеленский ждет от Саакашвили продуктивной работы на новой должности

Украинский гарант Владимир Зеленский надеется на эффективную работу недавно назначенного на должность главы комитета реформ Михаила Саакашвили. Об этом президент Украины сообщил во время визита в Закарпатскую область.

По словам Зеленского, он ожидает результатов от Саакашвили в течение ближайшего времени. В частности, должны быть положительные результаты в дерегуляции бизнеса и реформировании таможенной службы. 

Глава украинского государства добавил, что, будучи президентом Грузии, Михаил Саакашвили сумел одолеть коррупцию и создать передовую таможенную службу, пишет ТАСС.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #саакашвили #зеленский

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