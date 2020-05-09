Зеленский ждет от Саакашвили продуктивной работы на новой должности
Украинский гарант Владимир Зеленский надеется на эффективную работу недавно назначенного на должность главы комитета реформ Михаила Саакашвили. Об этом президент Украины сообщил во время визита в Закарпатскую область.
По словам Зеленского, он ожидает результатов от Саакашвили в течение ближайшего времени. В частности, должны быть положительные результаты в дерегуляции бизнеса и реформировании таможенной службы.
Глава украинского государства добавил, что, будучи президентом Грузии, Михаил Саакашвили сумел одолеть коррупцию и создать передовую таможенную службу, пишет ТАСС.