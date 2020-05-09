Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

 Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года
Зеленский умолчал о заслугах Красной армии в поздравительной речи к 9 Мая

Зеленский умолчал о заслугах Красной армии в поздравительной речи к 9 Мая

 Россияне могут сделать благотворительный взнос ко Дню Победы, открыв вклад в Сбербанке

Россияне могут сделать благотворительный взнос ко Дню Победы, открыв вклад в Сбербанке
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

 Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года
Зеленский умолчал о заслугах Красной армии в поздравительной речи к 9 Мая

Зеленский умолчал о заслугах Красной армии в поздравительной речи к 9 Мая

 Россияне могут сделать благотворительный взнос ко Дню Победы, открыв вклад в Сбербанке

Россияне могут сделать благотворительный взнос ко Дню Победы, открыв вклад в Сбербанке
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
19:58   9 Мая 2020
Политика

Зеленский умолчал о заслугах Красной армии в поздравительной речи к 9 Мая

Зеленский умолчал о заслугах Красной армии в поздравительной речи к 9 Мая

Глава украинского государства Владимир Зеленский поздравил жителей страны с победой в ВОВ. Но президент решил не говорить о заслугах Красной армии. Напротив, Зеленский сделал акцент на тех украинцах, которые воевали в армии США.

Примечательно, что дед действующего украинского лидера являлся красноармейцем и наравне с другими гражданами СССР внес вклад в борьбу с фашизмом. Видеообращение Зеленского разместили местные СМИ, после чего оно распространилось по Сети.

Президент Украины заявил, что 9 Мая является днем скорби, поэтому не следует устраивать "танцев на костях". По словам Зеленского, необходимо проявлять искренность, а не превращать праздник в соревнование лозунгов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#украина #день победы #9 мая #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...