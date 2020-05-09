Зеленский умолчал о заслугах Красной армии в поздравительной речи к 9 Мая

Глава украинского государства Владимир Зеленский поздравил жителей страны с победой в ВОВ. Но президент решил не говорить о заслугах Красной армии. Напротив, Зеленский сделал акцент на тех украинцах, которые воевали в армии США.

Примечательно, что дед действующего украинского лидера являлся красноармейцем и наравне с другими гражданами СССР внес вклад в борьбу с фашизмом. Видеообращение Зеленского разместили местные СМИ, после чего оно распространилось по Сети.

Президент Украины заявил, что 9 Мая является днем скорби, поэтому не следует устраивать "танцев на костях". По словам Зеленского, необходимо проявлять искренность, а не превращать праздник в соревнование лозунгов.