Россияне могут сделать благотворительный взнос ко Дню Победы, открыв вклад в Сбербанке

Сбербанк запускает приуроченный ко Дню Победы проект "Помню. Горжусь". Россияне получат возможность не просто сохранить и приумножить свои деньги, но и сделать благотворительный взнос.

Так, один рубль с каждой тысячи, размещенной на спецвкладе под 4,7% годовых, после выплаты процентов будет направлен в благотворительный фонд "Память поколений". В свою очередь Сбербанк удвоит каждое из этих перечислений.

По прогнозам Сбербанка, в общей сложности в фонд будет перечислено около 100 млн рублей, пишет "Комсомольская правда".

Для того чтобы открыть вклад, необязательно выходить из дома. Достаточно заполнить заявку в мобильном приложении или веб-версии "Сбербанк Онлайн". Действие акции "Помню. Горжусь" продлится до 31 мая. Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей.