Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

Ровно в 19:00 россияне почтили память погибших во времена ВОВ соотечественников.

За несколько минут до начала важной патриотической акции граждане Российской Федерации спели песню "День Победы". Каждый из них при этом находился дома, так как доминирующее число памятных мероприятий прошло в онлайн-формате из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране и мире. После минуты молчания началась трансляция виртуального "Бессмертного полка".

Каждого участника онлайн-шествия можно найти по специализированным хештегам. Организаторы заметили, что пандемия коронавируса — не повод забывать про важный праздник Дня Победы. Поэтому они начали собирать всю необходимую информацию за несколько недель для того, чтобы в праздник продемонстрировать то, как потомки почтили память своих предков.