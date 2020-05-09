Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

 Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года
Зеленский умолчал о заслугах Красной армии в поздравительной речи к 9 Мая

Зеленский умолчал о заслугах Красной армии в поздравительной речи к 9 Мая

 Россияне могут сделать благотворительный взнос ко Дню Победы, открыв вклад в Сбербанке

Россияне могут сделать благотворительный взнос ко Дню Победы, открыв вклад в Сбербанке
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

 Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года
Зеленский умолчал о заслугах Красной армии в поздравительной речи к 9 Мая

Зеленский умолчал о заслугах Красной армии в поздравительной речи к 9 Мая

 Россияне могут сделать благотворительный взнос ко Дню Победы, открыв вклад в Сбербанке

Россияне могут сделать благотворительный взнос ко Дню Победы, открыв вклад в Сбербанке
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
19:23   9 Мая 2020
Общество

Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

Ровно в 19:00 россияне почтили память погибших во времена ВОВ соотечественников.

За несколько минут до начала важной патриотической акции граждане Российской Федерации спели песню "День Победы". Каждый из них при этом находился дома, так как доминирующее число памятных мероприятий прошло в онлайн-формате из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране и мире. После минуты молчания началась трансляция виртуального "Бессмертного полка".

Каждого участника онлайн-шествия можно найти по специализированным хештегам. Организаторы заметили, что пандемия коронавируса — не повод забывать про важный праздник Дня Победы. Поэтому они начали собирать всю необходимую информацию за несколько недель для того, чтобы в праздник продемонстрировать то, как потомки почтили память своих предков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#минута молчания #бессмертный полк #9 мая

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...