Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

 Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года
Зеленский умолчал о заслугах Красной армии в поздравительной речи к 9 Мая

Зеленский умолчал о заслугах Красной армии в поздравительной речи к 9 Мая

 Россияне могут сделать благотворительный взнос ко Дню Победы, открыв вклад в Сбербанке

Россияне могут сделать благотворительный взнос ко Дню Победы, открыв вклад в Сбербанке
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

Жители РФ почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

 Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года
Зеленский умолчал о заслугах Красной армии в поздравительной речи к 9 Мая

Зеленский умолчал о заслугах Красной армии в поздравительной речи к 9 Мая

 Россияне могут сделать благотворительный взнос ко Дню Победы, открыв вклад в Сбербанке

Россияне могут сделать благотворительный взнос ко Дню Победы, открыв вклад в Сбербанке
Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

 COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР
19:13   9 Мая 2020
Политика

Рэпер Тимати раскритиковал заявления США о событиях Второй мировой войны

Рэпер Тимати раскритиковал заявления США о событиях Второй мировой войны

Рэпер Тимати призвал россиян активно выражать свое мнение под публикацией Белого дома в Instagram о событиях Второй мировой войны.

Артиста возмутил тот факт, что США пытаются принизить роль Советского Союза в ходе Второй мировой войны. По его словам, российский народ не станет закрывать на это глаза, пишет РИА Новости.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ранее заявил, что СССР сыграл важнейшую роль в победе над нацисткой Германией. По его словам, заслуги США и Британии стоят на втором плане.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сша #тимати #ссср #вторая мировая

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...