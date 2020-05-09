Рэпер Тимати раскритиковал заявления США о событиях Второй мировой войны

Рэпер Тимати призвал россиян активно выражать свое мнение под публикацией Белого дома в Instagram о событиях Второй мировой войны.

Артиста возмутил тот факт, что США пытаются принизить роль Советского Союза в ходе Второй мировой войны. По его словам, российский народ не станет закрывать на это глаза, пишет РИА Новости.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ранее заявил, что СССР сыграл важнейшую роль в победе над нацисткой Германией. По его словам, заслуги США и Британии стоят на втором плане.