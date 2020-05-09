Власти ДНР и ЛНР провели праздничные мероприятия в честь Дня Победы

Несколько сотен автомобилей проехали по улицам населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Автопробег организован в честь юбилея Великой Победы, пишут СМИ.

В ЛНР основная часть мероприятий прошла в Луганске, в ДНР — на территории Донецка. Автомобили, которые ехали по улицам городов, оснастили Знаменами Победы, пишет РИА Новости.

Вереница транспортных средств, принявших участие в пробеге, протянулась более чем на два километра в каждом из населенных пунктов. Примерно по 1000 автомобилистов выехали на улицы в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Движение колонны прошло без остановок. В Донецке конечными точками маршрута стали Вечный огонь и аллея Славы. Парад и другие мероприятия в честь 9 Мая на территории республик отменены из-за угрозы коронавируса.