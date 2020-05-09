Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов побывал на выставке в филиале "Ленрезерва", где в качестве экспоната представлен ранее подаренный им музею громкоговоритель 1936 года выпуска.

Губернатор сделал презент "Ленрезерву" 27 января 2020 года, в День снятия блокады Ленинграда. Громкоговоритель сразу нашел место в экспозиции. Такие устройства раньше выпускали на заводе имени Калинина, сообщает издание "Невские новости".

Перед майскими праздниками его установили в здании с новой экспозицией, которая находится рядом с Пискаревским кладбищем. Градоначальник подчеркнул, что в самые тяжелые военные дни жители Ленинграда трудились, чтобы приблизить Победу. Равняясь на ветеранов, современным людям легче будет переносить вызовы сегодняшнего дня, которые ни в какое сравнение не идут с тяготами войны.

Выставочный павильон "Ленрезерва" располагает достаточно представительной коллекцией. В нем поместился даже "срез" блокадного трамвая, который курсировал по городу в дни Великой Отечественной войны.