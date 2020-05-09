Турция вербует подростков для сражений в Ливии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

 Роспотребнадзор уточнил, какие послабления введут на первом этапе снятия самоизоляции 

Роспотребнадзор уточнил, какие послабления введут на первом этапе снятия самоизоляции 
Президент Венесуэлы поздравил жителей России с 9 Мая

Президент Венесуэлы поздравил жителей России с 9 Мая

 Прокси-войска Анкары создают ударные подразделения для провокаций на фронтах Сирии

Прокси-войска Анкары создают ударные подразделения для провокаций на фронтах Сирии
COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

 Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT
Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

 Роспотребнадзор уточнил, какие послабления введут на первом этапе снятия самоизоляции 

Роспотребнадзор уточнил, какие послабления введут на первом этапе снятия самоизоляции 
Президент Венесуэлы поздравил жителей России с 9 Мая

Президент Венесуэлы поздравил жителей России с 9 Мая

 Прокси-войска Анкары создают ударные подразделения для провокаций на фронтах Сирии

Прокси-войска Анкары создают ударные подразделения для провокаций на фронтах Сирии
COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

 Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT
18:02   9 Мая 2020
Армия

Турция вербует подростков для сражений в Ливии

Турция вербует подростков для сражений в Ливии

Турция вербует несовершеннолетних сирийцев для участия в боевых действиях на территории Ливии. Об этом сообщает сирийская правозащитная организация Syrians for Truth and Justice в отчете с доказательствами использования детей в Ливии.

Как отмечается в материале ФАН, в группировки "Сирийской национальной армии" все чаще входят подростки. Им предлагают по поддельным паспортам отправиться в Ливию, где обещают платить по 2000 долларов в месяц.

О вербовке несовершеннолетних сообщают простые сирийцы. Отмечается, что многие из юных наемников даже не умеют пользоваться оружием — этому их обещают научить в специальном тренировочном лагере.

Турция организовала переброску наемников из Сирии в Ливию для пополнения бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сирия #турция #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...