Турция вербует подростков для сражений в Ливии

Турция вербует несовершеннолетних сирийцев для участия в боевых действиях на территории Ливии. Об этом сообщает сирийская правозащитная организация Syrians for Truth and Justice в отчете с доказательствами использования детей в Ливии.

Как отмечается в материале ФАН, в группировки "Сирийской национальной армии" все чаще входят подростки. Им предлагают по поддельным паспортам отправиться в Ливию, где обещают платить по 2000 долларов в месяц.

О вербовке несовершеннолетних сообщают простые сирийцы. Отмечается, что многие из юных наемников даже не умеют пользоваться оружием — этому их обещают научить в специальном тренировочном лагере.

Турция организовала переброску наемников из Сирии в Ливию для пополнения бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.