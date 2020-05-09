Путь к Победе. Фотоальбом военных лет

О Великой Отечественной войне написано множество книг, стихов и песен, сняты художественные фильмы. Но сами за себя говорят фотографии тех лет, на которых запечатлены живые эмоции наших предков, истинные слепки времени.

Нападение Германии на СССР. Начальный период войны.

Бои под Минском — советские солдаты прорываются из окружения. Июнь 1941 года.

Проводы на фронт в одном из сел Украины. 1941 год.

На позиции артиллерийского орудия. Лето 1941 года.

Одна из первых колонн пленных красноармейцев. Лето 1941 года.

Советские военнопленные под Старой Руссой. 1941 год.

Советские военнопленные идут по дороге к пункту сбора. Среди пленных находятся и гражданские. 1941 год.

Женщины в группе советских военнослужащих, попавших в немецкий плен в сентябре 1941 года.

Беженцы покидают родные места.

Началась блокада Ленинграда. Командир РККА у батареи 85-мм зенитных орудий 52-К на площади Декабристов (в настоящее время Сенатская площадь) в Ленинграде. На дальнем плане Исаакиевский собор.

Сооружение баррикады на проспекте Стачек в Ленинграде. 1941 год.

Слониха Бетти из Ленинградского зоосада, убитая в результате немецкой бомбардировки. 8-го сентября рядом с ее вольером разорвалась фугасная бомба, которая убила сторожа и смертельно ранила саму Бэтти. Слониха умерла через 15 минут прямо на руинах слоновника. Сентябрь 1941 года.

Ленинградские дети, раненные при артиллерийских обстрелах города, в больнице во время обеда. На переднем плане — четырехлетний Геня Микулинас. Осколками немецкого снаряда его ранило в голову и левую руку. 1942 год.

Объявление управхоза о продаже кипятка в 45-м домохозяйстве блокадного Ленинграда. 1942 год.

Близилась битва за Москву. Массовая эвакуация скота через Москву. Осень 1941 года.

Советские войска на марше проходят через освобожденный город Клин. Декабрь 1941 года.

Красноармейцы в зимних маскхалатах бегут по полю. Согласно источнику, снято во время боев на можайском направлении.

Строительство обороны. Улица Балчуг, Москва. Осень 1941 года.

Боец РККА конвоирует колонну немецких солдат, плененных под Москвой. Декабрь 1941 года.

Портрет военного корреспондента газеты «Красноармейская правда» старшего батальонного комиссара Алексея Александровича Суркова (13.10.1899 — 14.06.1983). Снимок сделан во время битвы за Москву.

Победы в Сталинградской и Курской битвах, в битве за Днепр — начался коренной перелом в ходе войны.

Советские бойцы ведут огонь из окон разрушенного здания в районе завода «Красный Октябрь» в Сталинграде. 1942 год.

Собранные тела солдат немецкой армии и их союзников, погибших во время Сталинградской битвы. Снимок сделан на левом берегу реки Мокрая Мечетка. 1943 год.

Колхозницы сельхозартели «Пробуждение» во время сенокоса приветствуют воинов РККА, едущих на трофейном танке вермахта. На броне танка сидят бойцы и командиры 162-й танковой бригады 25-го танкового корпуса Брянского фронта. Июль 1943 год.

Артиллерийские гильзы на Курской дуге. Июль 1943 год.

Советская пехота в уличных боях за немецкий город Нейссе (ныне Ныса в Польше). Март 1945 г.

Чехословакия. Жители города Пардубице приветствуют бойцов Красной Армии в День Победы. 1945 год.

Освобождение от оккупации стран Европы. Безоговорочная капитуляция Германии. Советские войска двигаются на Берлин. 1945 год.