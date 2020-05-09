Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

 Роспотребнадзор уточнил, какие послабления введут на первом этапе снятия самоизоляции 

Роспотребнадзор уточнил, какие послабления введут на первом этапе снятия самоизоляции 
Президент Венесуэлы поздравил жителей России с 9 Мая

Президент Венесуэлы поздравил жителей России с 9 Мая

 Прокси-войска Анкары создают ударные подразделения для провокаций на фронтах Сирии

Прокси-войска Анкары создают ударные подразделения для провокаций на фронтах Сирии
COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

 Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT
Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

 Роспотребнадзор уточнил, какие послабления введут на первом этапе снятия самоизоляции 

Роспотребнадзор уточнил, какие послабления введут на первом этапе снятия самоизоляции 
Президент Венесуэлы поздравил жителей России с 9 Мая

Президент Венесуэлы поздравил жителей России с 9 Мая

 Прокси-войска Анкары создают ударные подразделения для провокаций на фронтах Сирии

Прокси-войска Анкары создают ударные подразделения для провокаций на фронтах Сирии
COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

 Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT
17:54   9 Мая 2020
Общество

Роспотребнадзор уточнил, какие послабления введут на первом этапе снятия самоизоляции 

Роспотребнадзор уточнил, какие послабления введут на первом этапе снятия самоизоляции 

Роспотребнадзор рассказал о том, какие ограничения будут сняты на первом этапе послаблений в режиме самоизоляции, об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Татьяна Руженцова.

Самое важное, что родителям разрешат гулять с детьми. Тем не менее медики оставляют в действии важное правило — держать социальную дистанцию и по возможности как можно дальше находиться от других семей, гуляющих по улице. Кроме обычных прогулок, Роспотребнадзор разрешил россиянам заниматься на свежем воздухе физическими упражнениями, делать зарядку, а также бегать трусцой. 

Вся оперативная информация по коронавирусной инфекции фиксируется на официальном сайте федерального оперативного штаба стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#дети #роспотребнадзор #самоизоляция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...