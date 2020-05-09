Роспотребнадзор уточнил, какие послабления введут на первом этапе снятия самоизоляции 

Роспотребнадзор рассказал о том, какие ограничения будут сняты на первом этапе послаблений в режиме самоизоляции, об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Татьяна Руженцова.

Самое важное, что родителям разрешат гулять с детьми. Тем не менее медики оставляют в действии важное правило — держать социальную дистанцию и по возможности как можно дальше находиться от других семей, гуляющих по улице. Кроме обычных прогулок, Роспотребнадзор разрешил россиянам заниматься на свежем воздухе физическими упражнениями, делать зарядку, а также бегать трусцой.

Вся оперативная информация по коронавирусной инфекции фиксируется на официальном сайте федерального оперативного штаба стопкоронавирус.рф.