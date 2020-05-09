Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

 Роспотребнадзор уточнил, какие послабления введут на первом этапе снятия самоизоляции 

Роспотребнадзор уточнил, какие послабления введут на первом этапе снятия самоизоляции 
Президент Венесуэлы поздравил жителей России с 9 Мая

Президент Венесуэлы поздравил жителей России с 9 Мая

 Прокси-войска Анкары создают ударные подразделения для провокаций на фронтах Сирии

Прокси-войска Анкары создают ударные подразделения для провокаций на фронтах Сирии
COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

 Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT
Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

Филиал «Ленрезерва» представил на выставке подаренный Бегловым громкоговоритель 1936 года

 Роспотребнадзор уточнил, какие послабления введут на первом этапе снятия самоизоляции 

Роспотребнадзор уточнил, какие послабления введут на первом этапе снятия самоизоляции 
Президент Венесуэлы поздравил жителей России с 9 Мая

Президент Венесуэлы поздравил жителей России с 9 Мая

 Прокси-войска Анкары создают ударные подразделения для провокаций на фронтах Сирии

Прокси-войска Анкары создают ударные подразделения для провокаций на фронтах Сирии
COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

 Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT
17:42   9 Мая 2020
Политика

Прокси-войска Анкары создают ударные подразделения для провокаций на фронтах Сирии

Прокси-войска Анкары создают ударные подразделения для провокаций на фронтах Сирии

Турция продолжает вести военную политику, направленную на силовое отчуждение территории Сирии в свою пользу. Об этом сообщает руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Обещания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о временном силовом вмешательстве на сирийские территории не совпадают с реальностью. Каждый день поступает новая информация о боевых столкновениях с участием турецких солдат. Обстрелы ведутся регулярно. Количество пострадавших от турецкой оккупации мирных сирийцев считается в тысячах.

По-прежнему накаленной остается ситуация в районе Идлибской зоны. Турция обстреливает правительственные войска Сирии под прикрытием борьбы с курдскими боевиками. Прокси-войска Анкары продолжают создавать ударные подразделения для провокационных действий на фронте.

В дома мирных граждан на северо-востоке Сирии уже заселяют семьи протурецких бандформирований. Куда делись настоящие хозяева домов — неизвестно. Можно сказать, что Анкара проводит настоящую аннексию сирийских земель. Подробнее — в материале РИА ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сирия #идлиб #турция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...