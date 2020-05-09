Прокси-войска Анкары создают ударные подразделения для провокаций на фронтах Сирии

Турция продолжает вести военную политику, направленную на силовое отчуждение территории Сирии в свою пользу. Об этом сообщает руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Обещания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о временном силовом вмешательстве на сирийские территории не совпадают с реальностью. Каждый день поступает новая информация о боевых столкновениях с участием турецких солдат. Обстрелы ведутся регулярно. Количество пострадавших от турецкой оккупации мирных сирийцев считается в тысячах.

По-прежнему накаленной остается ситуация в районе Идлибской зоны. Турция обстреливает правительственные войска Сирии под прикрытием борьбы с курдскими боевиками. Прокси-войска Анкары продолжают создавать ударные подразделения для провокационных действий на фронте.

В дома мирных граждан на северо-востоке Сирии уже заселяют семьи протурецких бандформирований. Куда делись настоящие хозяева домов — неизвестно. Можно сказать, что Анкара проводит настоящую аннексию сирийских земель. Подробнее — в материале РИА ФАН.