Умер "отец" рок-н-ролла Little Richard

Американский певец, пианист и композитор Литл Ричард скончался на 88-м году жизни.

Причина смерти Ричарда, настоящее имя Little Richard, пока неизвестна. О его смерти сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана.

Музыкант был одним из самых популярных исполнителей и причислялся к числу тех, кто основал такое направление в музыке, как рок-н-ролл. Литл Ричард является автором таких хитов, как "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Good Golly Miss Molly", "Ooh! My Soul ". Несколько лет назад он вместе с десятью другими музыкантами был включен в Зал славы рок-н-ролл. В 1993 году Ричард стал лауреатом премии "Грэмми" за жизненные достижения и вклад в историю музыки.