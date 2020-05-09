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17:34   9 Мая 2020
Шоу-бизнес

Умер "отец" рок-н-ролла Little Richard

Умер "отец" рок-н-ролла Little Richard

Американский певец, пианист и композитор Литл Ричард скончался на 88-м году жизни.

Причина смерти Ричарда, настоящее имя Little Richard, пока неизвестна. О его смерти сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана.

Музыкант был одним из самых популярных исполнителей и причислялся к числу тех, кто основал такое направление в музыке, как рок-н-ролл. Литл Ричард является автором таких хитов, как "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Good Golly Miss Molly", "Ooh! My Soul ". Несколько лет назад он вместе с десятью другими музыкантами был включен в Зал славы рок-н-ролл. В 1993 году Ричард стал лауреатом премии "Грэмми" за жизненные достижения и вклад в историю музыки.

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Автор: Василий Пименов
#музыкант #рок-н-ролл

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