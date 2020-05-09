Делегации из восьми стран возложили венки к памятнику советским воинам в Берлине

Послы восьми стран почтили память павших советских воинов в День Победы и возложили венки на территории мемориального комплекса в Трептов-парке в Берлине.

В церемонии возложения цветов принял участие посол России в Германии Сергей Нечаев, а также дипломатические представители восьми стран: Армении, Белоруссии, Узбекистана, Киргизии и других. На мероприятии присутствовали госминистр МИД ФРГ Нильс Анен, глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер и другие представители Правительства Германии.

Акция началась с минуты молчания. Затем присутствующие возложили цветы во внутреннем зале мемориала. Для жителей Германии 9 Мая — это важное и памятное событие, заявил глава правительства страны Саксонии Михаэль Кречмер. По его мнению, нужно делать все для того, чтобы история не повторилась. Жители Берлина пришли в Трептов-парк, чтобы почтить память советских солдат, сражавшихся с фашизмом.

Мемориальный комплекс в Трептов-парке был открыт 8 мая 1949 года. Во всем мире — это один из известнейших памятников советским солдата. На территории монумента находятся братские захоронения. В честь 75-летия Великой Победы торжественные мероприятия прошли сегодня на всей территории Российской Федерации.