Три миллиона россиян участвовали в онлайн-акции "Бессмертный полк"

Участниками акции "Бессмертный полк", которая в этом году прошла в режиме онлайн из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, стали почти три миллиона человек.

По данным организаторов "Бессмертного полка", почти три миллиона человек подали заявки для участия в мероприятии. Самыми востребованными площадками оказались "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Традиционно в акции принял участие президент России Владимир Путин с портретами отца и матери. В 2020 году "Бессмертный полк" прошел в режиме онлайн из-за ситуации с коронавирусом.

Россияне продемонстрировали портреты своих родных в интернете при помощи специальных сервисов. Кроме этого, жители страны вышли на балконы и выглянули в окна, держа в руках фотографии близких.