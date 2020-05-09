Судно "Академик Черский" прибыло в Германию для завершения строительства "Северного потока"

Плавучий трубоукладчик "Академик Черский" завершил переход из Калининграда до акватории немецкого порта. Судно закончит работы по трубопроводу "Северный поток — 2".

"Академик Черский" встал на якорь в районе немецкого порта Мукран. Здесь располагается логистический терминал строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщает РИА Новости. До этой точки судно прошло долгий путь из Находки через Сингапур с многочисленными сменами пункта назначения.

Необходимость в "Академике Черском" возникла в конце прошлого года, когда США приняли очередной пакет санкций против строительства газопровода. В результате швейцарская компания Allseas, которая до этого занималась прокладкой трубы, почти сразу приостановила строительство.

"Северный поток — 2" свяжет Россию и Германию двумя газопроводами, проходящими по дну Балтики. Немецкое правительство ранее сообщало о своем положительном отношении к проекту газопровода. В бундестаге заявили, что рассчитывают на завершение проекта.