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 СМИ сообщили о визите главы разведки Турции Хакана Фидана в Ливию

СМИ сообщили о визите главы разведки Турции Хакана Фидана в Ливию
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16:50   9 Мая 2020
Политика

СМИ сообщили о визите главы разведки Турции Хакана Фидана в Ливию

СМИ сообщили о визите главы разведки Турции Хакана Фидана в Ливию

Руководитель Национальной разведорганизации Турции Хакан Фидан побывал в Ливии. Это произошло в начале мая, следует из арабских источников.

Отмечается, что Фидан нанес визит в североафриканскую страну, чтобы оценить обстановку, которая там складывается. Вместе с главой турецкой разведки присутствовали представители иностранных миссий Анкары, пишет ФАН.

Известно, что Турция в конце апреля направила в Ливию силы спецназначения, которые будут вести сбор данных с линии фронта. Ранее во время атак террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии против на мирных жителей и Ливийской национальной армии (ЛНА), пострадали несколько турецких военных. Их экстренно вернули домой, где медики борются за их жизни.

Военнослужащие Анкары занимаются в Ливии тем, что принуждают сирийских наемников воевать за боевиков ПНС. Турция также снабжает террористов оружием и техникой, включая беспилотники.

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Автор: Ирина Большунова
#турция #ливия #фидан #пнс

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