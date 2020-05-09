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18:28   9 Мая 2020
Весь мир

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

Юбилей Победы для постсоветских республик, к сожалению, нельзя назвать объединяющим фактором. Народы, победившие вместе фашизм, избирают подчас противоположные политические пути — в этом году дополнительной причиной для разногласий стала пандемия коронавируса. «Политика Сегодня» разбиралась, в каких странах продолжается война за правду, а где объявлено перемирие.

Белоруссия и Туркмения против Литвы

В центре внимания у празднующих 75-летие Победы — Белоруссия. То, что президент страны Александр Лукашенко, несмотря на риск массовых заражений, не стал отменять праздничный парад, обсудили во всех соседних государствах. У позиции белорусов нашлись и критики, и поклонники. Среди наиболее недовольных решением Минска — Литва. Глава Министерства иностранных дел прибалтийской республуки Линас Линкявичюс рассказал, что обеспокоен темпами распространения коронавируса в Белоруссии, учитывая, что за сутки заболевших там выявлено в 90 раз больше, чем на родине политика.

«В нынешнее время такие мероприятия выглядят странно. Мы этого не понимаем», — заявил он в интервью порталу Delfi.

Критикам Лукашенко ответил прямо с трибуны парада, сказав, что мысль об измене традициям кажется белорусам недопустимой.

«В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа, — заметил президент. — Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов».

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

К победителям лидер Белоруссии причислил и тех, кто вышел здоровым из схватки с коронавирусом, и поддержал идею пригласить их на парад.

К слову, не только белорусы встречают День Победы в режиме офлайн. В столице Туркмении впервые со дня объявления независимости решили провести праздничный парад с участием техники и военнослужащих. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов также подписал указ о награждении юбилейными медалями ветеранов Великой Отечественной войны, жен участников войны и ветеранов труда, работавших в тылу в 1941-1945 годах.

Россия игнорирует Украину и Грузию

 

Напряженные ситуации на фоне празднования Великой Победы не обошли и Россию. Так, президент Российской Федерации Владимир Путин отправил поздравления главам всех бывших советских республик, кроме Грузии и Украины. В сети действия Путина моментально вызвали реакцию, учитывая, что руководство Франции, США и Великобритании российский лидер вниманием не обделил. Он подчеркнул, что россияне не забудут подвиг летчиков эскадрильи «Нормандия — Неман», а также советско-американское и советско-британское боевое содружество.

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

Не только с исторической датой, но и с Новым Годом и Рождеством президент России в этом году не стал поздравлять своих коллег в Грузии и Украине. И если в прошлом мае пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Владимира Зеленского не поздравили с Днем Победы, так как тот еще не вступил в должность, то сегодня пользователи гадают над причиной молчания Путина в сторону политиков. Многие считают, что Зеленский и Зурабишвили не удостоились упоминания из-за недостаточно развитых дипломатических отношений с Россией и неприемлемых попыток переписать итоги войны.

В последние годы перемены в украинском отношении к Победе становятся все более очевидными — потомки вчерашних героев сносят памятники и оправдывают фашизм. С 2015-го года  праздник в стране отмечается два дня. 8 мая провозглашено Днем памяти и примирения. 9 мая — Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне — украинцы стараются не употреблять привычный для русскоязычного мира исторический термин «Великая Отечественная война» и не допускать распространения символов Победы.

В преддверии юбилея в украинском городе Кривой Рог за раздачу самодельных листовок с изображением георгиевской ленты, советской символики и поздравлениями с наступающим 9 мая полицейскими был задержан местный житель. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области. В участке у пенсионера изъяли около 20 самодельных открыток и возбудили уголовное дело, по которому украинцу грозит ограничение свободы сроком на пять лет или пять лет тюремного заключения.

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

Примечательно, что именно в Кривом Роге находится могила дедушки-ветерана президента Украины Владимира Зеленского. В прошлом году в День Победы Зеленский посетил кладбище и почтил память предка, а сегодня в 5:30 утра принес цветы к Вечному огню в киевском парке Вечной Славы. Так же поступила и его грузинская коллега Саломе Зурабишвили, возложив венки к Могиле Неизвестного Солдата в Тбилиси.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса праздничный концерт и торжественный прием для ветеранов Великой Отечественной войны в Грузии отменены. Но власти организуют передачу им материальной помощи — около 14 000 рублей для участников военных действий, и более 18 000 рублей для семей погибших.

Эстонская толерантность

 

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в честь 75-й годовщины Победы возложила цветы не только советскому памятнику, но и к могилам фашистских оккупантов в Таллине, и к мемориалу «жертвам коммунизма». Официальная позиция государства в том, чтобы президент отдавал дань памяти всем погибшим во Второй мировой войне.

«Для Эстонии война прекратилась только с восстановлением свободы и прекращением оккупации. В мире не бывает и не будет легких времен, когда демократия сохраняется сама по себе. Чтобы избежать повторения ужасов войны, мы должны хранить воспоминания, свободу, демократические ценности и последовательно сотрудничать с мыслящими таким же образом демократическими странами», — заявила Кальюлайд после возложения венков.

COVID-19 и политические вирусы. Что мешает отмечать День Победы в странах бывшего СССР

Павших во Второй мировой войне в Эстонии официально поминают 8 мая — в День Европы. Торжества 9 мая проводятся на общественных началах русской частью эстонского общества. В условиях борьбы с COVID-19 мэр Таллина Михаил Кылварт уже призвал жителей города отказаться от традиционного возложения цветов к памятнику Воину-освободителю, а министр обороны Эстонии Юри Луйк еще в начале года рекомендовал президенту республики Керсти Кальюлайд не ехать в Москву на 9 мая.

Победные флешмобы Латвии и Казахстана

 

Невозможность традиционным способом отметить праздник Победы не останавливает желающих почтить память предков в Латвии и Казахстане. Депутат Европарламента от Латвии и бывший мэр Риги Нил Ушаков предложил жителям зажечь свечу памяти.

«В этом году 9-го мая в 22:00 встречаемся в окнах своих домов! Со свечой, фонариком, телефоном, просто встань у окна. Нас много, мы вместе! С Днем Победы!» — написал он в Facebook.

Похожую акцию организовала творческая молодежь Нур-Султана. В честь 75-летия Победы на здании казахстанских железных дорог, «Барыс Арене» и сфере «Нур Алем» появилось цифровое изображение Вечного огня, а в 22:00 8 мая жители столицы синхронно зажгли фонарики телефонов на своих балконах.

Кроме того, в сети появилось видео, где казахи исполняют песню «День Победы» под аккомпанемент баянов прямо в супермаркете, что символично. Как напомнил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в годы войны именно труженики казахских сел своим титаническим трудом обеспечивали фронт продовольствием. В своем обращении президент Токаев также отметил, что каждые девять пуль из десяти отливали из казахстанского свинца.

Так или иначе празднование Победы состоялось во всех постсоветских республиках — где-то вопреки государственной позиции, где-то несмотря на ограничительные «антивирусные» меры, где-то в новых форматах народного единения. Салюты, онлайн-концерты, воздушные парады, акции в социальных сетях — потомки героев Великой Отечественной войны хранят память о подвигах дедов и прадедов вопреки органическим и политическим вирусам.

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Автор: Алиса Денисова
#вторая мировая война #день победы #великая отечественная война

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