Минобороны РФ опубликовало видеозапись воздушного парада в Сирии

Министерство обороны России опубликовало видеозапись авиапарада, прошедшего в Сирии. Участие в мероприятии приняли летчики ВКС РФ, базирующиеся на военной базе Хмеймим.

Участие в авиапараде приняли военные летчики Воздушно-космических сил России, обеспечивающие стабилизацию ситуации в Сирии. Авиация вылетела с базы Хмеймим и звеньями прошла в небе арабской республики. Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале российского оборонного ведомства.

Многие находящиеся сегодня в Сирии летчики ранее участвовали в парадах Победы, пролетая над Красной площадью. Они отметили, что вылет имел особенное значение — находясь вдали от родного дома, военные шлют в Россию поздравления и вспоминают ветеранов, 75 лет назад остановивших бесчеловечную машину нацизма.