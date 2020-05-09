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16:18   9 Мая 2020
Армия

Минобороны РФ опубликовало видеозапись воздушного парада в Сирии

Минобороны РФ опубликовало видеозапись воздушного парада в Сирии

Министерство обороны России опубликовало видеозапись авиапарада, прошедшего в Сирии. Участие в мероприятии приняли летчики ВКС РФ, базирующиеся на военной базе Хмеймим.

Участие в авиапараде приняли военные летчики Воздушно-космических сил России, обеспечивающие стабилизацию ситуации в Сирии. Авиация вылетела с базы Хмеймим и звеньями прошла в небе арабской республики. Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале российского оборонного ведомства.

Многие находящиеся сегодня в Сирии летчики ранее участвовали в парадах Победы, пролетая над Красной площадью. Они отметили, что вылет имел особенное значение — находясь вдали от родного дома, военные шлют в Россию поздравления и вспоминают ветеранов, 75 лет назад остановивших бесчеловечную машину нацизма.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сирия #видео #хмеймим #день победы

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