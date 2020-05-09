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Минобороны РФ сообщило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил

Минобороны РФ сообщило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил

 Проживающих не по месту прописки москвичей не будут считать нарушителями самоизоляции

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Судно "Академик Черский" прибыло в Германию для завершения строительства "Северного потока"

Судно "Академик Черский" прибыло в Германию для завершения строительства "Северного потока"

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16:16   9 Мая 2020
Общество

Минобороны РФ сообщило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил

Минобороны РФ сообщило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил

Министерство обороны РФ сообщило, что завершены строительные работы главного храма Вооруженных сил в Кубинке в Подмосковье. Об этом появилось сообщение на официальной странице ведомства в Twitter.

Первоначально освящение храма было запланировано на майские праздники. Но планам помешала пандемия коронавируса, поэтому торжества перенесли на более позднее время. Патриарший собор находится в Одинцовском районе в известном парке "Патриот", он будет иметь статус главного военного храма России. Высота его колокольни составляет 75 метров. Вокруг собора создана галерея "Дорога памяти" длинной 1418 метров, ровно столько дней продолжалась Великая Отечественная война.

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Автор: Илья Романович
#минобороны #кубинка

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