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 Проживающих не по месту прописки москвичей не будут считать нарушителями самоизоляции

Проживающих не по месту прописки москвичей не будут считать нарушителями самоизоляции
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16:13   9 Мая 2020
Общество

Проживающих не по месту прописки москвичей не будут считать нарушителями самоизоляции

Проживающих не по месту прописки москвичей не будут считать нарушителями самоизоляции

Правоохранители не намерены привлекать к ответственности москвичей, проживающих не по месту регистрации, но соблюдающих самоизоляцию, рассказали в Министерстве внутренних дел РФ.

Состава правонарушения в этом случае нет, отметили представители ведомства, пишет ТАСС. Тех москвичей, которые выходят на улицу по уважительной причине и соблюдают социальную дистанцию, не штрафуют. В том случае, если житель Москвы все же нарушил режим самоизоляции, ему грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Ограничительные меры в российской столице действуют с конца марта. Они призваны минимизировать распространение коронавирусной инфекции. С 12 мая москвичам будет разрешено посещать места массового скопления людей только при наличии перчаток и маски. В противном случае их могут оштрафовать.

Пассажирам московской подземки предлагается приобретать перчатки и маски в специальных автоматах, установленных в метрополитене. Скоро это можно будет сделать на каждой станции метро. Комплект из перчаток и маски стоит 50 рублей. Каждый из предметов можно приобрести и по-отдельности.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #мвд #самоизоляция #коронавирус

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