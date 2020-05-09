Актер Соловьев и депутат Милонов вручили ветеранам в Петербурге подарки в честь 9 Мая

Поздравительную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны в Пушкинском районе Санкт-Петербурга провели депутат Госдумы Виталий Милонов и актер Илья Соловьев.

Участникам ВОВ вручили презенты в День Победы. Продовольственные и подарочные наборы для ветеранов парламентарий и артист приобрели на личные средства. Подобные мероприятия уже давно стали традицией, сообщил Милонов.

Уже не первый год депутаты и представители других профессий собираются вместе и покупают на частные средства подарки для участников Великой Отечественной войны. Пожилым людям приносят лекарства, угощения и другие презенты.

В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году поздравление ветеранов проходит с соблюдением всех мер безопасности, отметил парламентарий. Он рассказал, что многие участники ВОВ смотрят на обстановку с оптимизмом: заявляют, что "раз победили фашизм, то и вирус преодолеем".

В День Победы градоначальник Санкт-Петербурга торжественно возложил цветы у монумента героическим защитникам Ленинграда. Также цветы возложил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и председатель Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.