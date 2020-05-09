Путин посмотрел воздушный парад на Красной площади после возложения цветов

Парад авиационной техники над Москвой посмотрел президент России Владимир Путин.

Путин после возложения цветов в Александровском саду наблюдал с крыльца Кремля авиапарад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в эфире канала "Россия-24". Над Красной площадью пролетели стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также вертолеты.

Парад Победы в 2020 году перенесли на другую дату из-за коронавируса. Все праздничные мероприятия по случаю Дня Победы состоятся, когда эпидемиологическая ситуация станет стабильной.