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Минобороны РФ сообщило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил

Минобороны РФ сообщило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил

 Проживающих не по месту прописки москвичей не будут считать нарушителями самоизоляции

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Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

 Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы
Минобороны РФ сообщило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил

Минобороны РФ сообщило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил

 Проживающих не по месту прописки москвичей не будут считать нарушителями самоизоляции

Проживающих не по месту прописки москвичей не будут считать нарушителями самоизоляции
Судно "Академик Черский" прибыло в Германию для завершения строительства "Северного потока"

Судно "Академик Черский" прибыло в Германию для завершения строительства "Северного потока"

 СМИ сообщили о визите главы разведки Турции Хакана Фидана в Ливию

СМИ сообщили о визите главы разведки Турции Хакана Фидана в Ливию
Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

 Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы
16:01   9 Мая 2020
Политика

Путин посмотрел воздушный парад на Красной площади после возложения цветов

Путин посмотрел воздушный парад на Красной площади после возложения цветов

Парад авиационной техники над Москвой посмотрел президент России Владимир Путин.

Путин после возложения цветов в Александровском саду наблюдал с крыльца Кремля авиапарад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в эфире канала "Россия-24". Над Красной площадью пролетели стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также вертолеты.

Парад Победы в 2020 году перенесли на другую дату из-за коронавируса. Все праздничные мероприятия по случаю Дня Победы состоятся, когда эпидемиологическая ситуация станет стабильной.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #авиация #день победы

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