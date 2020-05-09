Финансовый скандал в совхозе: в КПРФ не оправдывают участие представителя партии в вексельной схеме Грудинина

Партийная элита КПРФ дистанцируется от нового скандала в «Совхозе имени Ленина» — руководство партии не взялось объяснить факт участия представителя КПРФ Анастасии Кудряшовой в сомнительных финансовых схемах Павла Грудинина. Директор совхоза попытался избавиться от миллиардного долга перед акционерами сельхозпредприятия с помощью дочерних компаний.

Суд запретил увеличивать уставные капиталы зависимых от совхоза ООО «Медицинский центр Совхоза имени Ленина» и ООО «Оздоровительный центр», а также наложил запрет на их документооборот.

Решение было принято после того, как стало известно о попытке Павла Грудинина избежать выплаты за единолично отчужденные и проданные в 2008 году земли совхоза. Бизнесмен выпустил векселя (ценная бумага, обязывающая должника уплатить указанную сумму ее держателю) номиналом, равным сумме долга, и внес их в уставный капитал двух вышеупомянутых дочерних компаний.

Директором обеих «дочек совхоза» является Анастасия Кудряшова, которой приписывают роман с директором совхоза. Кроме того, Кудряшова — член Территориальной избирательной комиссии Ленинского округа от партии КПРФ.

Она же состояла в списке уполномоченных представителей Грудинина по финансовым вопросам, согласно постановлению ЦИК, когда тот баллотировался в президенты РФ.

«Политика сегодня» запросила комментарии о роли Кудряшовой в вексельной схеме Грудинина у официальных представителей партии. Никто из них не взялся опровергнуть связь КПРФ с финансовыми махинациями в «Совхозе имени Ленина».

Пресс-секретарь компартии Александр Ющенко заявил, что «знать не знает Кудряшову» и посоветовал обратиться к Первому секретарю Ленинского ГК КПРФ Владимиру Глотову.

В свою очередь Глотов заверил, что ничего не знает о роли Кудряшовой в вексельных схемах Грудинина.

«Я ничего не знаю ни про миллиард, ни про какие-то там векселя. Откуда я знаю, я там не работаю, откуда я могу знать?! Она [Кудряшова] у нас не представительница КПРФ, она у нас не член партии. Ничего не могу сказать, в СМИ не видел».

Второй секретарь Московского областного отделения КПРФ, зампредседатель Мособлдумы Константин Черемисов напомнил, что КПРФ поддерживает Грудинина, но пообещал «адекватную реакцию», если вскроется факт махинаций.

На вопрос о вексельной схеме Грудинина и участии Анастасии Кудряшовой в деятельности дочерних компаний совхоза член Совфеда от Подмосковья Алексей Русских сообщил, что он видел Грудинина «один или два раза в жизни», а потому «не вникает» и «никак не может прокомментировать» попытку создания искусственной задолженности у «Совхоза им. Ленина».

«На счет ситуации с миллиардом рублей не в курсе. Думаю, что если там фактура какая-то есть, то реакция будет. Я не могу никак комментировать, не занимаюсь такими делами», – сказал он.

Зампред ЦК КПРФ и депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что не знает ни о каких аферах товарища Грудинина.

«Для того, чтобы что-то утверждать, надо иметь доказательства. А доказательства определяются», — был лаконичен парламентарий.

За весну 2020 года это второй массовый отказ партэлиты от комментариев по ситуации в совхозе. В середине апреля работники предприятия и одноименного поселка просили Геннадия Зюганова защитить их от «произвола, который творит Грудинин». В КПРФ отмалчивались, но ответили журналистам, что «обычно там собирают два с половиной человека каких-то обиженных и вокруг них хороводы водят, а вы их поддерживаете. Я даже говорить на эту тему не буду».

Молчание сопартийцев в тот момент, когда речь заходит о проблемах Грудинина, политтехнолог Олег Матвейчев объяснил взаимовыгодной финансовой «дружбой» коммунистов с экс-кандидатом в президенты.

«Партия КПРФ абсолютно цинична. Никаким коммунизмом, марксизмом и так далее там даже и не пахнет. Это люди, которые делают на политике бизнес, они торгуют народным гневом и могут с кем угодно объединяться. С Навальным могут объединяться и еще с км угодно. Принципов нет никаких, — рассуждает Матвейчев. — В данном случае, Грудинин был спонсором КПРФ. Деньги не пахнут. Зюганов и его клика брали спокойно эти деньги и все было нормально. Когда у Грудинина возникли проблемы и неприятности, КПРФ его тут же бросили. На словах можно поддерживать, а на делах они его не поддерживают.

КПРФ не будет помогать Грудинину, так как бессильна повлиять на решения суда и, к тому же, махинации в совхозе бросают тень на саму партию, полагает Матвейчев.

«Они понимают, что все грудиниские богатства были за счет спекуляции дорогой подмосковной землей, за счет того, что черные кассы у него были: когда земля продавалась по дешевой цене, а остальное заносили в сумках и чемоданах. Он это все превращал в золото и валюту и размещал заграницей на счетах иностранных банков. Все это неприятно для КПРФ, они не будут на эти темы говорить, им приятно было просто от Грудинина получать деньги. Это другое дело», — заключил эксперт.

Корреспонденту не удалось получить комментарий госпожи Кудряшовой, она не ответила на звонки. Новое судебное заседания по делу перенесено с 28 апреля на 2 июня.