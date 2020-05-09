Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обменялись поздравлениями с 9 Мая

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минобороны РФ сообщило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил

Минобороны РФ сообщило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил

 Проживающих не по месту прописки москвичей не будут считать нарушителями самоизоляции

Проживающих не по месту прописки москвичей не будут считать нарушителями самоизоляции
Судно "Академик Черский" прибыло в Германию для завершения строительства "Северного потока"

Судно "Академик Черский" прибыло в Германию для завершения строительства "Северного потока"

 СМИ сообщили о визите главы разведки Турции Хакана Фидана в Ливию

СМИ сообщили о визите главы разведки Турции Хакана Фидана в Ливию
Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

 Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы
Минобороны РФ сообщило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил

Минобороны РФ сообщило о завершении строительства главного храма Вооруженных сил

 Проживающих не по месту прописки москвичей не будут считать нарушителями самоизоляции

Проживающих не по месту прописки москвичей не будут считать нарушителями самоизоляции
Судно "Академик Черский" прибыло в Германию для завершения строительства "Северного потока"

Судно "Академик Черский" прибыло в Германию для завершения строительства "Северного потока"

 СМИ сообщили о визите главы разведки Турции Хакана Фидана в Ливию

СМИ сообщили о визите главы разведки Турции Хакана Фидана в Ливию
Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

Трамп: Пулитцеровский комитет будет опозорен, пока не заберет премию у NYT

 Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы

Госдеп США признался, что среди наемников в Венесуэле были американцы
15:56   9 Мая 2020
Политика

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обменялись поздравлениями с 9 Мая

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обменялись поздравлениями с 9 Мая

Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравили друг друга по телефону с Днем Победы, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что Путин и Назарбаев "обменялись сердечными поздравлениями" по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перед этим президент РФ отправил Нурсултану Назарбаеву поздравительную телеграмму.

Также первого главу Казахстана поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, глава Молдавии Игорь Додон и премьер-министр Армении Никола Пашинян.

В Казахстане, как и в России, в этом году все массовые праздничные мероприятия в честь Дня Победы были отменены из-за пандемии коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#россия #путин #назарбаев #казахстан #день победы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...