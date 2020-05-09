Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обменялись поздравлениями с 9 Мая

Президент России Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравили друг друга по телефону с Днем Победы, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что Путин и Назарбаев "обменялись сердечными поздравлениями" по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перед этим президент РФ отправил Нурсултану Назарбаеву поздравительную телеграмму.

Также первого главу Казахстана поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, глава Молдавии Игорь Додон и премьер-министр Армении Никола Пашинян.

В Казахстане, как и в России, в этом году все массовые праздничные мероприятия в честь Дня Победы были отменены из-за пандемии коронавируса.