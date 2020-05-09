Депутаты ГД смогут посещать заседания только при наличии масок и перчаток

Членам Госдумы придется ходить на заседания в масках и перчатках, говорится в протоколе Совета, опубликованном в электронной базе данных палаты.

Аппарату Госдумы поручено обеспечить политиков средствами индивидуальной защиты. Ближайшее пленарное заседание назначено на 12 мая. Ранее несколько депутатов Госдумы были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. Речь идет о членах КПРФ Леониде Калашникове и Дмитрии Новикове.

Позже главу комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова выписали из медучреждения. Однако еще несколько недель ему придется долечиваться дома. Первый заместитель главы комитета по международным делам Дмитрий Новиков находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Жителей Москвы обязали находиться в общественных местах строго в масках и перчатках. Власти российской столицы проконтролируют, будут ли граждане соблюдать это нововведение. Носить маску и перчатки в обязательном порядке следует с 12 мая. В Подмосковье тоже действует масочный режим.