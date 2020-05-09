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15:13   9 Мая 2020
Общество

Путин пообещал провести акцию "Бессмертный полк" на Красной площади

Путин пообещал провести акцию "Бессмертный полк" на Красной площади

Российский лидер Владимир Путин выступил с видеообращением к людям, участвующим в акции "Бессмертный полк" в 2020 году. Он отметил, что люди смогут пройти по главной площади страны с портретами своих дедов и прадедов в руках.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в России было решено перенести парад в честь 75-ой годовщины Дня Победы до конца режима самоизоляции. Однако акция "Бессмертный полк" пройдет в интернете, где каждый мог отравить фотографию своего предка, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Президент страны обратился к россиянам, напомнив о том, что отдать дань уважения можно не только во время парада на Красной площади, но и вспоминая о своих героях дома. А также пообещал, что торжественный праздник состоится.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #бессмертный полк

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