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14:57   9 Мая 2020
Общество

Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Великой Победы

Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Великой Победы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил всех ветеранов с 75-летием окончания Великой Отечественной войны. Сообщение опубликовано на официальном сайте кабинета министров РФ.

День Победы — это самый важный праздник, который показывает всему миру силу духа и преданность Родине, написал премьер. Мишустин пожелал ветеранам крепкого здоровья, мирного неба над головой. Он заметил, что Великая Отечественная война отразилась на судьбе каждой семьи. Именно поэтому нам всем так дорога победа над фашизмом.

Премьер-министр проходит лечение в одной из государственных клиник, ранее он сдал тест на коронавирусную инфекцию, который дал положительный результат. С коллегами по работе Мишустин общается по телефону. Со всей важной информацией можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф. 

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Автор: Илья Романович
#победа #мишустин #75 лет

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