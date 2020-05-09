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14:52   9 Мая 2020
Общество

Ракова сообщила о 2520 выздоровевших после COVID-19 москвичах за сутки

Ракова сообщила о 2520 выздоровевших после COVID-19 москвичах за сутки

Более 2,5 тыс. пациентов столичных больниц, лечащихся от COVID-19, выздоровели за минувшие сутки, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Это рекордное количество выздоровевших за день, отметила Ракова. С момента выявления первого больного COVID-19 в Москве выздоровели 12 779 человек. Некоторые москвичи проходили лечение в домашних условиях. Где именно пациент будет лечиться, в каждом отдельном случае решает врач.

За сутки на территории России выявлено 10 817 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Новые случаи COVID-19 зафиксированы в 84 регионах страны. Всего в России выявлено 198 676 случаев заболевания. Из них 164 933 считаются активными.

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в Москве отменены все массовые мероприятия. Парад, приуроченный к 75-летию Победы, перенесен. Москвичи, не выходя из дома, могли следить за авиационным парадом. Аналогичные мероприятия прошли и в ряде других регионов страны.

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Автор: Яна Либерман
#москва #россия #коронавирус

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